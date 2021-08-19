Темный лес: почему в Абхазии заготовка древесины зашла в тупик

Ежегодно Кабинетом министров Абхазии утверждается объем лесосечного фонда. Он составляет около 40-50 кубометров. Однако этот план в последние годы не выполняется. Более того, в правительстве называют лесозаготовки убыточной монополией.

Из-за сложившейся ситуации Кабинетом министров республики до сих пор не утвержден объем лесосечного фонда на 2021 год.

О том, в каком состоянии абхазский лес, почему научное сообщество против заготовки древесины, почему лесхозы задолжали государству и как решить проблему, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Лесозаготовки в Абхазии теперь вызывают вопросы не только в научном сообществе, но и в правительстве. На заседании 30 июня 2021 года Кабинет министров не утвердил план на текущий год и решил отложить вопрос для более глубокого изучения.

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"В каком состоянии лес? Я опять возвращаюсь к тому, что говорят ученые, - ситуация удручающая и, возможно, надо думать о том, что мы вообще не будем промышленно разрабатывать наш лес, а будем только восстанавливать то, что уже загублено", - заявил он и предложил взять тайм-аут.

Позже на совещании с представителями Управления лесного хозяйства и экологами министр экономики Кристина Озган отметила, что отрасль стала убыточной. В подтверждение своих слов она привела цифры за три последних года. Так, с 2018 по 2020 год в совокупности было заготовлено 43 тысячи кубометров древесины. Это значительно меньше показателей прошлых периодов, что, по мнению Озган, вызывает вопрос о целесообразности утверждаемых планов.

Общая сумма кредиторской задолженность лесхозов перед бюджетом составляет 89 миллионов рублей, дебиторская задолженность – 21 миллион рублей. А потребности внутреннего рынка не удовлетворены даже на 10%.

В Управлении лесного хозяйства объясняют, что в год пандемии оплата налогов была невозможна – спроса на древесину не было, соответственно объем валовой продукции был выполнен незначительно, а задолженность лесхозов перед государством образовалась еще в начале 2000-х годов.

"А то, что у некоторых лесхозов скопились долги перед государством, то это долги, которые были с 2000-х годов, это переходящие долги. Это долги по двум лесхозам у нас. Им были поручены определенные работы, они их выполнили, но так получилось, что своевременно оплатить налоги не смогли. Были разговоры даже, что эти долги будут списаны, но на сегодняшний день они остались. На сегодняшний день лесхозы предлагают график, по которому они будут платить долги. Другие лесхозы платят налоги исправно. Если даже бывают какие-то долги, то это переходящие, они затем оплачиваются с реализации древесины. Они отправляют продукцию за пределы республики, не всегда средства, которые попадают в лесхозы от реализации древесины, подпадают под отчетный период. Есть переходящие долги по налогам, которые закрываются затем", – рассказывает начальник ведомства Анзор Ашхацава.

Он не согласен с тем, что заготовка древесины убыточна. Ашхацава подтверждает, что последние три года действительно были неудачными, и тем не менее за этот период лесхозы заработали 256 миллионов рублей, в республиканский бюджет заплатили 42 миллиона, а во внебюджетные фонды – около 12 с половиной миллионов.

"Лесхозы находятся на хозрасчете. Если вырубка леса – убыточная деятельность, тогда они все давно закрылись бы. Если смотреть по налогам в эти годы (с 2018 по 2020 годы – прим.), лесхозы заплатили в бюджет порядка 42 миллионов рублей и вне бюджета было уплачено почти 12 с половиной миллионов рублей. Если это убыточная деятельность, тогда таких поступлений в бюджет не было бы", – аргументирует Ашхацава.

Более того, в этой сфере заняты около 250 человек, которые получают зарплату не из бюджета, а от хозяйственной деятельности. Трудоустройство граждан, по убеждению Ашхацава, также немаловажный фактор.

"И зарплаты у них, в принципе, в среднем немаленькие. Нельзя сказать, что это убыточная деятельность", – считает начальник Управления лесного хозяйства.

Проблема, по его мнению, в рентабельности. Лесхозы не выполняют план. Но и этому в ведомстве дали объяснение – в последние три года упал спрос на абхазскую древесину. А единственный рынок, куда Абхазия экспортирует свою продукцию, – Турция.

"Спрос на нашу продукцию только со стороны Турции. У России есть такие виды древесины (в Абхазии в промышленных масштабах разрешено вырубать бук, пихту и ольху – прим.), и она в принципе не нуждается. Если нет спроса, то лесхозы не будут заготавливать лес, работать на склад, потому что эта продукция портится. Поэтому не были выполнены плановые показатели валовой продукции", – поясняет он.

По мнению зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурмана Соломко, лесхозы не могут выполнить план из-за отсутствия современной техники, на приобретение которой денег у ведомства попросту нет. А лес вырубается в труднодоступных местах, куда не любая спецтехника доберется.

"Лесная промышленность убыточная, лесхозы задолжали, у них проблемы с техникой. Техника стоит очень дорого, и лес все дальше и дальше. К тому же в марте 2019 года постановлением Кабинета министров был создан заповедник Кодорское ущелье, многие участки попали под особо охраняемую территорию, поэтому рубки на многих территориях тоже запрещены", – отмечает он.

Рубить нельзя оставить

Доктор биологических наук, профессор Сергей Бебия считает, что сегодня в Абхазии проводятся разрушительные рубки, которые необходимо запретить. По его словам, заготовка леса без современной техники и технологии нарушает экологию – снижаются водоохранные, почвозащитные функции лесных экосистем.

"Рубки проводятся без правил, у них нет ни техники, ни технологий рубок. Рубят где попало. Древесину спускают волоком, наземным способом, а это разрушает почву. Говорят, что нет денег на современную технику, лесхозы существуют на те средства, которые они сами зарабатывают – сами себя кормят и государству какие-то копейки дают. Но так мы на примитивном уровне осуществляем хозяйство в наших лесах. Такими методами лес заготавливали и 50 лет назад. Это разрушительные рубки. Они не соответствуют природе абхазских лесов, ухудшают экологическую ситуацию", – подчеркивает Бебия.

По словам эколога Мурмана Соломко экологию Абхазии спасает то, что в республике не ведут сплошные вырубки леса.

"Например, если брать один гектар леса, то на этом участке можно выбрать только пять-шесть деревьев на рубку. Вот эта выборочная рубка нас спасает", - поясняет он.

Однако, как считает биолог Бебия, в Абхазии не проводятся лесовосстановительные работы.

"На моей памяти нет лесовосстановительных работ. У них денег нет на это. Ни одного гектара, насколько мне известно, лесных культур они не насаждали. Это все на бумаге. Лесное хозяйство в плачевном состоянии", – считает Бебия.

Однако председатель Управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава утверждает, что посадки новых деревьев все-таки есть. Но их проводят не в лесах, а на равнине, на пустых площадях. Сажают обычно каштан, клен и метасеквойю.

"У нас запас порядка 114 миллионов кубометров леса. Лесхозы в основном заготавливают бук и пихту. Ежегодный естественный прирост составляет порядка трех-четырех кубометра на один гектар. Прирост намного выше, чем объем заготовок лесхозами. Поэтому ни о каком уменьшении лесных ресурсов речи быть не может. В этом мы убедились недавно во время выездных проверок в лесхозы. Ни о каких сплошных вырубках речь не идет, потому что лесхозы ведут выборочные рубки. По законам рубки, лесхозы после того как проводят рубки на той или иной лесосеке, они туда больше не имеют права возвращаться. И потом даже на протяжении последующих пяти лет уже видно, что эти места, где проводились рубки, прекрасно идет подрос. Поэтому нет тревоги, что лес не возобновляется, разговоры, что есть пустые площади из-за рубок, не соответствуют действительности. Нельзя говорить, что лес уничтожается, что лес не возобновляется, это не соответствует действительности", - утверждает Ашхацава.

Полезная лесозаготовка

Рубки могут быть полезны лесу для его обновления. Однако для этого они должны проводиться по определенным правилам.

"Нормальные рубки могут помочь лесу самовозобновиться, улучшить санитарное состояние. Все это так. Но это абсолютно не вяжется с тем, как сегодня в Абхазии проводятся рубки. Мы говорим так, по такому способу, как сегодня они проводятся, обязательно надо запретить рубки. Если когда-либо у нас появится более совершенная технология, появится техника для воздушного вывоза древесины, появятся специалисты, если будут лесоводы, а небезграмотные лесорубы, тогда можно рассматривать вопрос лесозаготовок", - считает Бебия.

Экологи, по словам Мурмана Соломко, стремятся сделать всю горную часть Абхазии заповедной зоной. Только в таком случае можно сохранить уникальный природный комплекс республики.

"Я думаю, что в следующие годы, кроме санитарных рубок ничего не будет. То есть это рубка переросших, поврежденных деревьев. Лес сам восстановится, если его не трогать. Если мы с топорами выйдем из леса, то лес сам восстановится. Вообще стремление экологов – всю горную часть Абхазии сделать особо охраняемой зоной. Они создаются для того, чтобы сохранить комплекс природных объектов – растения, животные, уникальные природные ландшафты, запас чистой пресной воды. Состояние всего это напрямую зависит от леса", – подчеркивает Соломко.

На сегодняшний день пока остается открытым объем лесосечного фонда на этот год. Кабмин еще не утвердил план. Лесхозы не работают, взятые ими обязательства не выполняются. Однако в Управлении лесного хозяйства все же надеются, что лесозаготовки в республике не запретят.