Добровольцы войны и представители диаспоры получат прописку в Абхазии

Дополнения в Положение о порядке прописки граждан Республики Абхазия, были внесены Указом президента 12 августа 2021 года.

CУХУМ, 19 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Указом президента Абхазии Аслана Бжания изменен порядок прописки в республике добровольцев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членов их семей и представителей абхазской диаспоры, проживающих за пределами страны. Соответствующий Указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу в жилые помещения государственного и индивидуального жилищного фонда независимо от норм жилой площади будут прописываться с 12 августа:

граждане Абхазии, являющиеся добровольцами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов,

члены их семей, проживающие совместно с ними супруг (супруга), родители и дети, которые обладают гражданством республики,

граждане Абхазии, являющиеся представителями абхазской диаспоры, проживающие за пределами страны.

В Указе отмечается, что изменения приняты так как в соответствии с Концепцией внешней политики Республики Абхазия отношения с абхазской (абаза) диаспорой за рубежом и добровольцами являются важным направлением внешней политики.

10 августа вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел рабочее совещание, посвященное вопросам прописки граждан Абхазии, постоянно проживающих за пределами республики – абазин, добровольцев и репатриантов. В связи с поручением президента Аслана Бжания и обращением представителей абазинской общественности для уменьшения административных барьеров был рассмотрен вопрос о правовом регулировании постоянной прописки в Абхазии этой группы граждан.