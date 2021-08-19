СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Изменены условия пересечения российско-абхазской границы для иностранцев, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба.

Въезд для иностранных граждан в Абхазию и раньше не бы ограничен, однако некоторые иностранцы не могли вернуться из республики в Россию, так как с российской стороны действовали ограничения.

Теперь въезд и выезд из Абхазии открыт для граждан стран, для которых открыты границы Российской Федерации, в том числе для этнических абхазов, проживающих в Турции и Сирии, а также трудовых мигрантов из Средней Азии, сообщил Бганба.

"Пересечение абхазо-российской границы регулировалось распоряжением Российской Федерации от марта 2020 года, когда были наложены ограничения в связи с пандемией. С тех пор эти ограничения были ослаблены для граждан Абхазии и России, а также граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР. Но абхазская сторона неоднократно обращалась к РФ с целью упростить пересечение или снять ограничения на абхазо-российской границе для иностранных граждан. Совсем недавно вышло дополнение к данному распоряжению, которое регулирует пересечение МАПП "Адлер" иностранными гражданами, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию. То есть они могут въехать в Абхазию через Российскую Федерацию", - пояснил Бганба.

Въезд в республику осуществляется в обычном режиме, необходимы паспорт и виза, если действует визовый режим. А для выезда из Абхазии в Россию необходимо с заявлением обратиться в консульский департамент МИД Абхазии в Сухуме, который расположен по улице Сахарова.

"Соответственно, мы принимаем эти заявления, отправляем их в Министерство экономического развития (России - прим.), они их регистрируют на Едином портале государственных и муниципальных услуг, и Погрануправление ФСБ уже на месте получает их данные, и уже на основе тех списков, которые мы им отправили, пропускают людей. Это достаточно простой формат работы. Заявление должны писать иностранные граждане, которым нужно из Абхазии выехать в Российскую Федерацию. У нас на сайте есть список государств, для граждан которых границы с Российской Федерацией открыты. В списке более 40 стран. Для примера - это Италия, Великобритания, Казахстан", - сказал Джемал Бганба и добавил.

Абхазия открыта и для рабочих мигрантов из Средней Азии. Это, по словам начальника департамента стратегического сотрудничества МИД, также немаловажно, так как в республике уже ощущается нехватка рабочей силы.

Прием заявок консульский департамент начал пару дней назад. Уже поступило около 30 заявлений от иностранных граждан. Разрешение на въезд в Россию, по словам Бганба, дается в течение трех-пяти дней после обращения.