19:18 19 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.15
  • EUR86.62
Поиск
Гроза.

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 августа

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (175)
23110
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/13/1033067424.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210819/1033067454/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-20-avgusta--.html

Погоду в Республике Абхазия в пятницу формирует смена южного циклона на антициклон с запада.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. В пятницу 20 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (175)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
"Лена, а "П" не помнишь как?": что люди знают о ГКЧП
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться