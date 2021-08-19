Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 августа

Погоду в Республике Абхазия в пятницу формирует смена южного циклона на антициклон с запада.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. В пятницу 20 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.