19:18 19 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.15
  • EUR86.62
Поиск

Более тысячи человек вакцинировались "Спутником Лайт" в Абхазии

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1474)
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/08/1032799939.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210819/1033068741/Bolee-tysyachi-chelovek-vaktsinirovalis-Sputnikom-Layt-v-Abkhazii.html

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Тысяча семнадцать человек вакцинировались российским препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии с 10 августа, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Минздрава Абхазии Дамей Касландзия.

"Если говорить по районам, то в Сухуме и в Сухумском районе сделано 589 укола, в Очамчырском районе 64, Ткуарчалский район – 24, в Галском – 13, в Гулрыпшском районе – 131, в Гагрском – 166, в Гудаутском – 30", - подчеркнул он.

Жители районов, которые хотят привиться, связываются с местными ЦРБ, где открыты пункты вакцинации, их вносят в списки.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Скорик рассказала о преимуществах и особенностях применения "Спутника Лайт"

Районные медучреждения отправляют списки в Минздрав, и на следующий день в районы отправляют вакцину согласно предоставленным спискам.

"Такая процедура действует из-за того, что вакцину можно разморозить только один раз", - подчеркнул Касландзия.

Пресс-секретарь Минздрава также сообщил, что перебои с электричеством в республике не влияют на условия хранения вакцины "Спутник Лайт".

По его словам, граждане Абхазии могут прививаться без привязки к месту жительства. Касландзия добавил, что на сегодняшний день осталось менее четырех тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 4000 доз Абхазия приобрела на сумму 6,9 миллионов рублей в апреле 2021 года. Еще 2500 доз в качестве гуманитарной помощи передала Российская Федерация.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Матуа рассказала, кому необходимо и кому не стоит делать вакцину "Спутник Лайт"

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба. 10 августа началась вакцинация "Спутником Лайт".

"Спутник Лайт" четвертая российская вакцина от COVID-19, разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Всего в республике вакцинировалось более семи с половиной тысяч человек – 6500 препаратом "Спутник V", вакцинация вторым компонентом которого все еще продолжается, и 1017 человек однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1474)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
"Лена, а "П" не помнишь как?": что люди знают о ГКЧП
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться