"Абхазтоп" спрогнозировал повышение цен на газ в Абхазии

Абхазия закупает сжиженный газ в России, где, как и в ситуации с топливом, сейчас выросли закупочные цены.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. "Абхазтоп" прогнозирует повышение цены одного баллона газа с 680 рублей до 1100 рублей, рассказал в интервью Абхазскому телевидению главный экономист РУП "Абхазтоп" Валерий Антонов.

В прогнозируемую стоимость в 1100 рублей входит также доставка и выгрузка у дома, за эту услугу берут 70 рублей.

Абхазия закупает газ в России. Как и в случае с топливом, цены на газ в России повысились. С этим связаны прогнозы на повышение стоимости газа в республике.

"Повысилась закупочная цена на газ. Если раньше мы получали газ по 38 тысяч рублей за тонну, то тот, который сейчас пришел, он 58 662 рублей за тонну. С этим будет связано повышение цены на газ. Но пока такого решения нет", - сказал Валерий Антонов.

В "Абхазтоп" утверждают, что дефицита газа для населения республики не будет, несмотря на то, что некоторые поставки сжиженного газа немного задержались, уже заключен договор на дальнейшую его перевозку в Абхазию.

Абхазская компания закупает газ в России у "Нефтегаз Сочи", с компанией сейчас заключен договор на покупку 67 тонн газа за более чем 58 тысяч рублей за одну тонну. При этом отмечается, что ввозной НДС на сжиженный газ не установлен.

"Два вагона находятся в Абхазии, и один вагон уже в Адлере, общее количество - 105 тонн, этого хватит минимум на два месяца. То есть дефицита газа для населения не будет", - сообщил Валерий Антонов.

Решение о том, сколько будет стоить баллон газа в республике, пока не принято. Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании Кабмина.