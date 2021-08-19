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Аварийное отключение оставило большую часть Абхазии без света

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В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (451)
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Причины аварий на подстанциях Ткуарчал ГРЭС и Очамчыра-2, произошедших вечером 19 августа, - погодные условия.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Большая часть Абхазии оставалась без подачи электроэнергии около получаса из-за аварийного отключения ВЛ Очамчыра-220 на подстанции Ткуарчал ГРЭС и ВЛ 110 на подстанции Очамчыра-2. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

Погодные условия стали причиной аварийных отключений на подстанциях, уточнили в "Черноморэнерго". В настоящее время электричество восстановлено во всех районах страны.

По сообщениям, которые приходили в редакцию Sputnik, электричества не было в Гагре, Пицунде, Гудауте, Сухуме, Гулрыпшском районе и Очамчыре. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (451)

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