Аварийное отключение оставило большую часть Абхазии без света

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Большая часть Абхазии оставалась без подачи электроэнергии около получаса из-за аварийного отключения ВЛ Очамчыра-220 на подстанции Ткуарчал ГРЭС и ВЛ 110 на подстанции Очамчыра-2. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Погодные условия стали причиной аварийных отключений на подстанциях, уточнили в "Черноморэнерго". В настоящее время электричество восстановлено во всех районах страны.

По сообщениям, которые приходили в редакцию Sputnik, электричества не было в Гагре, Пицунде, Гудауте, Сухуме, Гулрыпшском районе и Очамчыре.