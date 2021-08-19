Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция - мужчина 90 лет и женщины 43 и 74 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 119 человек из 488 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 126 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 45, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 15 пациентов.