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Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1475)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24067 человек. Зарегистрировано 357 летальных случаев. Выздоровели 19408 человек.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция - мужчина 90 лет и женщины 43 и 74 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 119 человек из 488 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 126 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 45, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1475)

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