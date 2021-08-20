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Фигуранту по делу о хищении из Фонда репатриации продлили домашний арест

© Sputnik / Андрей Старостин
В Абхазии
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Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы Госкомитета по репатриации Беслана Дбар, директора ООО "РемСтрой2012" Амирана Лакербая и инженера по технадзору Фонда репатриации Дениса Кове.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Сухумский городской суд продлил срок домашнего ареста в отношении Дениса Кове на два месяца, всего на семь месяцев, то есть до 21 октября 2021 года включительно. Об этом сообщается на сайте суда.

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Взят под домашний арест фигурант по делу о хищении из Фонда репатриации

Кове обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По уголовному делу также проходят экс-министр репатриации Дбар, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, и директор ООО "РемСтрой2012" Амиран Лакербая.

По версии предварительного следствия, Амиран Лакербая, будучи директором ООО "РемСтрой2012", совместно с Бесланом Дбар и Денисом Кове причинил Фонду репатриации имущественный ущерб в особо крупном размере - на сумму ‪25 256 598‬ рублей.

Экс-министр репатриации Беслан Дбар были объявлены в розыск 23 апреля. Лакербая взять под домашний арест до 13 сентября.

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