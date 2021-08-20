Минздрав назвал количество детей, рожденных в Абхазии с января по июнь

За аналогичный период 2020 года родилось 668 детей, по данным Министерства здравоохранения Абхазии.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В Абхазии за шесть месяцев 2021 года родилось 611 детей, из них четыре мертворожденных ребенка, пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минздрав республики.

За аналогичный период 2020 года родилось 668 детей, из них шестеро мертворожденных.

С января по июнь в Абхазии родилось 290 девочек и 321 мальчик, из них:

370 детей – абхазы,

41 – русские,

74 – армяне,

91 – грузины,

35 – других национальностей.

В первом полугодии 2020 года родилось 352 мальчика и 316 девочек. 425 детей, родившихся в первом полугодии 2020 года, абхазской национальности, 50 – русских, 74 – армян, 84 – грузин, 35 – других национальностей.

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