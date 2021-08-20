Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 августа

В выходные дни, 21 и 22 августа, погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы возможны кратковременные дожди, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.