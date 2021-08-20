15:32 20 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
91 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/19/1032081526.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210820/1033071432/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-avgusta--.html

В выходные дни, 21 и 22 августа, погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы возможны кратковременные дожди, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 19°С до +24°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
"Лена, а "П" не помнишь как?": что люди знают о ГКЧП
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться