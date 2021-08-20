Госстат назвал прожиточный минимум в Абхазии на август 2021 года

Величина прожиточного минимума по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,3%.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии составляет на 1 августа 2021 года 8025,3 рубля, пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Госстат.

В сумму входит:

продовольственные товары на сумму 5489,3 рубля,

непродовольственные товары – 1573,0 рубля,

платные услуги, налоги и обязательные платежи – 963,0 рубля.

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,3 %.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 103,8%, в том числе на продовольственные товары – 105,0%, непродовольственные товары – 105,8%, платные услуги населению – 102,4%.