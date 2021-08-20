20:01 20 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск

Госстат назвал прожиточный минимум в Абхазии на август 2021 года

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
37402
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/11/1032436346.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210820/1033072015/Gosstat-nazval-prozhitochnyy-minimum-v-Abkhazii-na-avgust-2021-goda.html

Величина прожиточного минимума по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,3%.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии составляет на 1 августа 2021 года 8025,3 рубля, пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Госстат.

В сумму входит:

  • продовольственные товары на сумму 5489,3 рубля,
  • непродовольственные товары – 1573,0 рубля,
  • платные услуги, налоги и обязательные платежи – 963,0 рубля.

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,3 %.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 103,8%, в том числе на продовольственные товары – 105,0%, непродовольственные товары – 105,8%, платные услуги населению – 102,4%.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
Испорченная мебель и грязь кругом: последствия потопа в Сухуме
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться