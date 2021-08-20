В ловушке на всю ночь: как жители Сухума пережили потоп

В ночь с 15 на 16 августа в Сухуме выпало большое количество осадков, пострадала центральная часть столицы, район Турбазы и несколько других улиц. О том, как жители пережили потоп, какой ущерб нанесла им стихия, читайте в материале Sputnik Абхазия.

В результате проливных дождей несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей Сухума, вода испортила электроприборы и мебель.

Бадрак Авидзба, Sputnik

После стихии

Одна из сухумских улиц, которая пострадала от потопа, – набережная Беслетки на Турбазе. Во дворе дома Марины Зарандия стоит мебель, которая сушится на солнце, члены семьи отмывают от грязи столы, стулья, диваны. На стенах внутри дома четко прорисована линия почти на уровне человеческого роста - сюда дошла вода во время потопа. После наводнения, которое произошло в конце июля, на первом этаже дома шла замена напольного покрытия, успели положить кафель только на кухне.

"Обои мы сняли, стены мокрые, вся мебель опухла от воды, дверь только поменяли и снова, видите, в каком состоянии. Во время потопа мы все были дома, когда вода стала подниматься, перешли на второй этаж. Детей МЧС вывезло, потому что они тряслись от страха. После первого потопа мы написали заявление в администрацию, но пока не получили помощи", - говорит жительница.

© Foto / Камилла Шергелия Последствия потопа

Подобные происшествия случались и раньше, и до тех пор, пока не будет построена дамба, река Басла будет выходить из берегов и наносить ущерб жителям, подчеркнула Марина Зарандия.

"За 2018 год тоже никто ничего не выплачивает, это ведь не в первый раз. Они вроде бы почистили русло, три года не было потопа, и вот сейчас два раза за короткий промежуток времени. После первого наводнения подсчитали убыток, получилось около 70 тысяч рублей", - заметила женщина.

Второй потоп, по словам Зарандия оказался сильнее, уровень воды был намного выше, она не берется оценивать сумму ущерба, но судя по неработающим стиральной машине, телевизору, электрической духовке и другим приборам, семейный бюджет получил значительный удар.

"И что теперь, как нам жить, никто нам не поможет, если мне даже выплатят 500 тысяч, этого хватит на ремонт дома, оплату мастерам за работу, вы сами видите в каком состоянии все. В основном мы жили внизу, наверх поднимались только чтобы спать, поэтому все электрические приборы находились внизу", - подчеркнула она.

Невестка Марины Зарандия Камилла рассказала, что предыдущее правительство обещало жителям построить дамбу, но после смены власти в стране этот вопрос остается нерешенным.

"Мы просим, чтобы нам сделали дамбу. В один год мы вообще отказались от компенсации, чтобы сделали дамбу, но мы и за ущерб не получили, и дамбу не сделали, а вода заливает с обеих сторон, получаются водовороты. Перекрытия балкона могли рухнуть, дети стояли на втором этаже, когда МЧС их забрало, вода уже подходила", - сказала она.

© Foto / Камилла Шергелия Последствия потопа

Воды по горло и ночь на столе

Поднявшаяся вода не только нанесла ущерб имуществу жителей, но и угрожала их жизни и здоровью. Житель Турбазы Рауль Шинкуба с супругой оказался в ловушке на первом этаже собственного дома. Когда через зарешеченное окно он заметил поток воды во дворе, попытался открыть входную железную дверь, но сделать этого не смог, так как течение было слишком сильным.

Другого пути выйти не было, тем временем вода в комнате стала подниматься, не найдя другого выхода супруги забрались на стол, где просидели до рассвета, когда вода стала постепенно убывать.

К моменту прихода съемочной группы Рауль Шинкуба занимался разбором автомобиля, который затопило. Во сколько ему обойдется восстановить машину, и возможен ли в принципе ремонт, он пока сказать не может.

"Во дворе у меня стояли фанерные листы, которые мне нужны были для строительных целей, но поток воды унес их. Не знаю, кто сможет это все возместить, но ущерб серьезный. Очень тяжело, когда ты лишаешься того, что собирал не год, не два и не пять лет", - отмечает он.

В некоторых домах по улице Агрба вода полностью затопила первые этажи. Местная жительница Мзия говорит, что во время потопа она потеряла вещи, документы и многое другое.

"Такого я не видела никогда, ничего не осталось ни денег, ни документов, все уплыло. Если бы не соседи, я не знаю, чтобы делала, в доме не могу включить свет, потому что все стены и провода мокрые", - сказала жительница.

© Foto / Камилла Шергелия Последствия потопа

За последний месяц сильные ливни три раза становились причиной подтопления частных владений по всей республике. Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды. 4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.