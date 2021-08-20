Бжания поручил подготовить проекты договоров с инвесторами в энергоотрасли

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Аслан Бжания поручил Правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент высказал недовольство тем, что в этом направлении недостаточно эффективно ведется работа.

В ходе совещания и.о. гендиректора "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба заявил, что в настоящее время суточное потребление электроэнергии в республике превышает положенную норму на 500 киловатт-часов, в целом Абхазия потребляет более пяти миллионов киловатт-часов в сутки.

По словам Гирджинба, одна из причин повышенного потребления - туристический сезон.

По всей республике отключено 4700 единицы майнинговых аппаратов, из которых 1100 вывезено за пределы страны, рассказал замминистра экономики Теймураз Миквабия.

Он также подчеркнул, что решением суда в бюджет выплачено штрафов за незаконную добычу криптовалют около 600 тысяч рублей. При этом, в судебном производстве находятся иски на более чем 14 миллионов рублей.