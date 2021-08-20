20:02 20 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск

Бжания поручил подготовить проекты договоров с инвесторами в энергоотрасли

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/03/1031397393.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210820/1033073511/Bzhaniya-poruchil-podgotovit-proekty-dogovorov-s-investorami-v-energootrasli.html

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием Администрации главы государства, членов Кабинета министров и руководителей госкомпаний.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Аслан Бжания поручил Правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия
Бжания: инвестор будет иметь в Абхазии те же преференции, что и в России

Президент высказал недовольство тем, что в этом направлении недостаточно эффективно ведется работа.

В ходе совещания и.о. гендиректора "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба заявил, что в настоящее время суточное потребление электроэнергии в республике превышает положенную норму на 500 киловатт-часов, в целом Абхазия потребляет более пяти миллионов киловатт-часов в сутки.

По словам Гирджинба, одна из причин повышенного потребления - туристический сезон.

По всей республике отключено 4700 единицы майнинговых аппаратов, из которых 1100 вывезено за пределы страны, рассказал замминистра экономики Теймураз Миквабия.

Он также подчеркнул, что решением суда в бюджет выплачено штрафов за незаконную добычу криптовалют около 600 тысяч рублей. При этом, в судебном производстве находятся иски на более чем 14 миллионов рублей.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
Испорченная мебель и грязь кругом: последствия потопа в Сухуме
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться