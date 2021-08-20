Президент Абхазии поручил отремонтировать томограф в Гудаутском госпитале

Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале окончательно вышел из строя в конце июля. Премьер-министр Александр Анкваб заявил о необходимости приобретения нового.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости отремонтировать компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Минздраву в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска оборудования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Компьютерный томограф в Гудаутской ЦРБ был приобретен в сентябре прошлого года на средства, собранные движением "Мы вместе", он вышел из строя в конце июля.

12 августа на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом премьер-министр Александр Анкваб заявил, что томограф восстановить невозможно и необходимо приобрести новый, который обойдется в 60 миллионов рублей.

По словам Анкваб, рабочий ресурс томографа, привезенного в медучреждение в начале сентября прошлого года, уже был на тот момент исчерпан.

Заявление главы Правительства вызвало в обществе множество споров. Свою позицию в репортаже "Абаза-ТВ" высказали компания-поставщик и участники движения "Мы вместе".

20 августа в ходе рабочего совещания с президентом Александр Анкваб отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата КТ. Он отметил, что в своем заявлении не высказывал претензий в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата.

"На мой взгляд, имело место введение продавцом в заблуждение покупателя", - подчеркнул премьер-министр.

Глава администрации президента Алхас Квициниа в свою очередь отметил, что высказывание премьер-министра было некорректным и возмущение предпринимателей можно понять.

Глава государства выразил благодарность меценатам за помощь в сложный период. Бжания добавил, что государство будет изыскивать средства и на приобретение нового аппарата компьютерной томографии, поскольку в таком оборудовании нуждаются и другие медучреждения страны.

На совещании об эпидемиологической ситуации доложил глава Минздрава Эдуард Бутба.

По его словам, статистика последних дней говорит о незначительном спаде заболеваемости COVID-19. В стране, по данным Минздрава созданы более 500 койко-мест для лечения пациентов в стационарных условиях.

Бутба подчеркнул, что несмотря на значительное увеличение стоимости кислорода, осуществляется бесперебойный закуп, а также предпринимаются меры для возобновления производства кислорода в Абхазии на базе СФТИ.