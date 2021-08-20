Более 1300 человек привились "Спутником Лайт" в Абхазии с 10 августа

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Российской вакциной "Спутник Лайт" провакцинировались 1311 человек в Абхазии с 10 по 20 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство приводит следующие цифры по районам:

Сухум – 776

ЦРБ Гулрыпша – 156

ЦРБ Гагры – 192

ЦРБ Очамчыры – 80

Гудаутская районная поликлиника - 70

ЦРБ Ткуарчала – 24

ЦРБ Гала – 13

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 10 августа началась вакцинация "Спутником Лайт".

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 4000 доз Абхазия приобрела на сумму 6,9 миллиона рублей в апреле 2021 года. Еще 2500 доз в качестве гуманитарной помощи передала Российская Федерация.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Всего в республике вакцинировалось более 7800 человек – 6500 препаратом "Спутник V", вакцинация вторым компонентом которого все еще продолжается, и 1311 человек однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".