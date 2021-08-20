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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 360

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1476)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24190 человек. Выздоровели 19476 человек.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Абхазии достигло 360, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

© Sputnik / Магда Хибелли
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В Гудаутском госпитале скончались три пациента - мужчины 56 и 83 лет, а также женщина 58 лет.

Диагноз коронавирус подтвержден у 123 человек из 400 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 117 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 42, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 25 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1476)

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