Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 360

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Абхазии достигло 360, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском госпитале скончались три пациента - мужчины 56 и 83 лет, а также женщина 58 лет.
Диагноз коронавирус подтвержден у 123 человек из 400 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 117 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 42, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 25 пациентов.