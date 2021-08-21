Конопля в ведрах, контрабанда метадона и похищенный сотовый: криминальная неделя в Абхазии

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными милиции отдела общественной безопасности на приусадебном участке по улице Башкортостанская в Сухуме обнаружили и изъяли в пластмассовых емкостях насаждения конопли. Правоохранители установили, что участок принадлежит Смещенко Владиславу Валентиновичу 1974 года рождения.

Выращиваемые им растения вида "южно-краснодарская конопля" содержат наркотически-активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотика. По факту культивирования запрещенных к возделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений в крупном размере в отношении Смещенко следственным отделом УВД Сухума возбуждено уголовное дело, решением суда он заключен под стражу.

Также в селе Эшера был задержан гражданин Абхазии Цугба Омар Эдуардович, 1985 года рождения, который выращивал на своем приусадебном участке коноплю. В отношении Цугба возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

В Галском районе правоохранители задержали жителя села Хашта Бакучава Онисия Толиковича 1981 года рождения, который подозревается в хищении сотового телефона из автомобиля жителя Очамчыры. Преступление было раскрыто по горячим следам, ведется расследование.

Незаконно ввезенное на территорию Абхазии наркотическое вещество в крупном размере изъяли сотрудники Службы госбезопасности совместно с уголовным розыском МВД.

Уже расфасованное по свертком вещество хранил при себе житель села Члоу Виталий Шинкуба, 1965 года рождения, который был задержан 11 августа после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу".

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили, что в пакетах был метадон. Общая масса вещества составила более 2,5 грамм.

Расследование уголовного дела в отношении Шинкуба по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического средства в крупном размере проводит Следственный отдел СГБ.