Минздрав Абхазии получит новый реанимобиль и четыре машины скорой помощи

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба дал расширенное интервью о ситуации с коронавирусом в стране и мощностях медучреждений.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания, из средств выделенных Хазретом Совменом будут закуплены два линейных автомобиля скорой медицинской помощи, сообщил глава Минздрава Эдуард Бутба.

Машины сейчас находятся в стадии комплектования и в течение 10 дней будут доставлены в республику.

Еще две машины скорой помощи придут в дар Абхазии в результате переговоров Аслана Бжания с заместителем председателя правительства Чеченской Республики Адамом Зелимхановым, добавил Бутба.

Кроме того, от мецената Ивана Саввиди Абхазии будет передан реанимобиль класса С Volkswagen Crafter, это максимальная комплектация реанимобиля, отметил министр здравоохранения.