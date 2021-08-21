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Минздрав Абхазии получит новый реанимобиль и четыре машины скорой помощи

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210821/1033074573/Minzdrav-Abkhazii-poluchit-novyy-reanimobil-i-chetyre-mashiny-skoroy-pomoschi.html

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба дал расширенное интервью о ситуации с коронавирусом в стране и мощностях медучреждений.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания, из средств выделенных Хазретом Совменом будут закуплены два линейных автомобиля скорой медицинской помощи, сообщил глава Минздрава Эдуард Бутба. 

Машины сейчас находятся в стадии комплектования и в течение 10 дней будут доставлены в республику.

Еще две машины скорой помощи придут в дар Абхазии в результате переговоров Аслана Бжания с заместителем председателя правительства Чеченской Республики Адамом Зелимхановым, добавил Бутба.

Кроме того, от мецената Ивана Саввиди Абхазии будет передан реанимобиль класса С Volkswagen Crafter, это максимальная комплектация реанимобиля, отметил министр здравоохранения.

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