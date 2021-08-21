Абхазия потратила более 470 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

В период с 13 по 19 августа на борьбу с коронавирусом, покупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов было потрачено 28 200 820 рублей.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. За весь период пандемии на борьбу с коронавирусом Абхазия потратила более 475 000 000 рублей, рассказал министр здравоохранения республики Эдуард Бутба.

По его словам, с начала пандемии по 19 августа Гудаутскому ковидному госпиталю было выдано лекарств, препаратов, медицинских изделий, лабораторных реагентов и расходных материалов на 178 800 000 рублей, в том числе 360 упаковок препарата "Артлегия" на 18 000 433 рублей, 69 упаковок препарата "Актемра" на 4 68 000 000 рублей. За последние десять дней выдано лекарственных препаратов на сумму 6 832 000 рублей.

С 1 марта Инфекционной больнице было выдано лекарств, препаратов, медицинских изделий, лабораторных реагентов и расходных материалов на 37 832 923 рубля, в том числе 219 упаковок "Артлегии" на 11 000 333 рубля, 24 упаковки "Актемры" на 1 349 000 рублей.

Гагрскому району с начала пандемии было выдано лекарств на 27 715 000 рублей, Ткуарчалскому району на 6 798 000 рублей, Очамчырскому району на 15 339 000 рублей.

Министр здравоохранения отметил, что существуют сложности с закупом препаратов "Артлегия" и "Актемра", которые необходимо при осложнений заболевания коронавирусом, так как их нет в наличии в России.

"Мы ведем переговоры с российской стороной. Сегодня ждем поставку 50 упаковок "Артлегии", через несколько дней будет еще поставка", - сказал он.

Бутба рассказал, что есть люди, которые помогают финансово и не только Минздраву в борьбе с коронавирусом, но не хотят афишировать свои имена. В пример он привел Армянскую общину Абхазии, которая направила в Минздрав 600 000 рублей.

По словам главы ведомства, ситуация с коронавирусом в Абхазии остается стабильно сложной.

"Принятые в стране ограничительные меры улучшили показатели, виден спад, но ситуация все же остается сложной. После введения руководством ограничительных мер, мы отмечаем спад заболевания. Мы знаем, что, невзирая на эпидобстановку, некоторые граждане проводили свадебные и торжественные мероприятия. К сожалению, на ритуальных мероприятиях скапливалось большое количество людей. Поэтому те меры, которые приняты руководством страны, привели к незначительному спаду. Это не говорит о том, что нам нужно расслабляться", - сказал он.

На 20 августа в республике зарегистрировано 24 190 случаев заболевания, 360 летальных случаев, выздоровели 19 476 человек.

Летальность составила 1,5 процента от заболевших, а общий прирост числа заболевших за восемь месяцев с 4 января по 19 августа составляет 59, 9%. В стационарах Абхазии проходят лечение 234 пациента, в Мобильном госпитале Минобороны России 21 пациент и два пациент в реанимационном отделении, добавил Бутба.

"Раньше в основном поступали возрастные пациенты, последние несколько месяцев поступают больные молодого возраста, в большем количестве регистрируются заболевания у детей, они проходят в более тяжелой форме. Наши врачи делают все необходимое, чтобы оказать достойное лечение", - сказал он.

Министр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом остается нестабильной, и в случае невыполнения населением Абхазии рекомендаций медицинского сообщества возможен рост числа заболеваний.