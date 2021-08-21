Дефицита нет: Бутба рассказал о кислородном обеспечении медучреждений Абхазии

На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал, что в Абхазии подключена централизованная подача кислорода в восьми точках.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Не было ни одного дня, чтобы пациенты с коронавирусной инфекцией испытывали дефицит с получением кислорода, несмотря на сложный процесс его закупа в России, рассказал в своем интервью глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.

По его словам, 18 августа восемь тонн кислорода было завезено в Гудаутский госпиталь, 21 августа еще 24 тонны будут доставлены из России. В Гагрской районной больнице ведется монтаж 22 кислородных точек.

"Большое количество кислорода потребляется нашими пациентами ввиду того, что эта болезнь очень кислородозависимая. В несколько раз повысилась цена кислорода в России, и достать его сложно. На сегодня сложности решаются незамедлительно. Параллельно сами мы заправляем баллоны, держим резерв в Гудаутском госпитале", - сказал он.

Бутба отметил, что ведутся переговоры о последующих поставках, и правительство Абхазии будет завозить кислород, вне зависимости от его закупочной цены.