Сначала проверка, потом прививка: что нужно сделать перед вакцинацией от COVID

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Перед вакцинацией от коронавируса необходимо сдать анализы и пройти обследование у терапевта или педиатра, рассказала в интервью радио Sputnik врач, член Оперативного штаба помощи Абхазии при Московской абхазской диаспоре Виктория Тарба.
"Вакцинировать нужно, но не всех подряд, а обследовать перед этим людей, выявлять возможные риски. Сама вакцина вреда не наносит, она может дать старт чему-то, что у человека прячется", - сказала она.
По ее словам, ведение здорового образа жизни не гарантирует того, что человек легко перенесет коронавирус.
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"В моей практике люди со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями легче переносили ковид, чем люди со здоровым организмом, спортивные, придерживающиеся правильного питания", - сказала она.
По мнению Тарба, только процесс массовой вакцинации сможет остановить увеличение числа зараженных в Абхазии.
"Мы видим неплохие результаты от вакцинации в маленьких странах, где ввели локдаун и провели вакцинацию. Сейчас там нет случаев заражения, и это дает надежду на то, что в Абхазии может быть такая же ситуация", - добавила врач.
Сердечно-сосудистый хирург Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Леонид Гулиа объяснил, что быстрые сроки изготовления вакцины не означают, что она опасна или неэффективна.
"Вакцина разработана на том же оборудовании и по тем же технологиям, что и остальные вакцины от других вирусов. Что касается сроков разработки – так как инфекция агрессивная и последствия могут быть крайне тяжелые, то вакцина была разработана в краткие сроки. Это как во время войны", - сказал он.
По словам врача, пока что сложно сказать, как часто придется делать прививку для выработки антител, так как ученые столкнулись с вирусом не так давно.
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