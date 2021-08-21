В Абхазии выявили 120 случаев коронавируса за сутки

За все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 24310 случаев заражения. Зарегистрировано 360 летальных случаев. Выздоровели 19608 человек.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 426 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 114 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 42, 11 из которых в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 36 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.