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Гостям из Абхазии показали музей, монастыри и заводы Нижнего Новгорода

© Foto / пресс-служба Президента РА
В Абхазии
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Делегация Республики Абхазия во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа отправилась в Нижний Новгород для участия в праздничных мероприятиях по случаю 800-летия со дня основания города.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Абхазская делегация посетила культурные и промышленные объекты Нижнего Новгорода в рамках визита в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В составе абхазской делегации руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, его заместитель Зураб Каджая, глава МИД Даур Кове, заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барцыц, глава Администрации Пицунды Руслан Хунцария.

Накануне, 21 августа делегация посетила Музей Русского Патриаршества, а также Свято-Николаевский женский монастырь и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Гостей из Абхазии сопровождал представитель МИД России, бывший посол РФ в Абхазии Семен Григорьев.

В этот же день члены абхазской делегации побывали в Арзамасском приборостроительном заводе им. П. Пландина, в сопровождении представителей властей Нижнего Новгорода.

© Foto / пресс-служба Президента РА
Делегация из Абхазии в Нижнем Новгороде

Вечером делегация Абхазии приняла участие в кульминации торжеств по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода, где было зачитано поздравление Аслана Бжания.

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