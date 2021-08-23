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Абхазский национальный банк

Нацбанк выпустил памятные монеты серии "Выдающиеся личности Абхазии"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210823/1033084943/Natsbank-vypustil-pamyatnye-monety-serii-Vydayuschiesya-lichnosti-Abkhazii.html

Физические и юридические лица могут приобрести памятные монеты Национального Банка Абхазии в банках республики.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты из серии "Выдающиеся личности Абхазии". Об этом сообщается на сайте Банка.

Монета "Зураб Ачба", посвященная 70-летию со дня рождения видного общественного и политического деятеля Абхазии Зураба Ачба, выпущена номиналом в десять апсаров.

Второй памятной монетой стала "Шәлиман Цыба", посвященная 95-летию со дня рождения турецкого футболиста абхазского происхождения, президента футбольного клуба "Бешикташ" Сулеймана Себа. Также номиналом десять апсаров.

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© Foto / Национальный банк Республики Абхазия
Памятная монета "Зураб Ачба", посвященная 70-летию со дня рождения видного общественного и политического деятеля Абхазии Зураба Ачба.

Художником памятных монет выступил Батал Джапуа. Тираж каждой монеты - 100 штук.

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