Мобильный госпиталь Минобороны России принял на лечение 42 пациента в Сухуме

Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ночь на 18 августа.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Врачи российского мобильного многопрофильного госпиталя приняли 42 пациента с COVID-19 за пять дней работы в Сухуме, пишет пресс-служба ЮВО.

Всех пациентов доставили на машинах скорой помощи со всех районов республики.

Отмечается, что решение о госпитализации и дальнейшем лечении в госпитале принимается по согласованию с участковыми врачами.

В госпитале также проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лаборатории республики.

В течение трех дней было обработано более 100 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ночь на 18 августа и разместился на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Уже на следующий день в госпитале приняли первых пациентов.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости готов принять до 150 человек. При этом 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением.

Госпиталь оборудован 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысячи человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.

По состоянию на 21 августа, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии составило 24310. Зарегистрировано 360 летальных случаев. Выздоровели 19608 человек.