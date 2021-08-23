Часть Сухума останется без воды во вторник 24 августа

Отключения связаны с проведением ремонтных работ канализационных коллекторов по трем улицам Сухума.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 19:00 во вторник 24 августа. Об этом сообщает МУП "Водоканал".

Без подачи питьевой воды останутся:

улица Адыгейская,

район вокзала,

ВИЭМ,

центр города,

район рынка.

Ремонтные работы канализационных коллекторов будут проводиться по улицам Ардзинба, район Республиканского стадиона, Гулия и Калмыкова, по улице Бубновой.