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Часть Сухума останется без воды во вторник 24 августа

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В Абхазии
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Отключения связаны с проведением ремонтных работ канализационных коллекторов по трем улицам Сухума.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 19:00 во вторник 24 августа. Об этом сообщает МУП "Водоканал". 

Без подачи питьевой воды останутся:

  • улица Адыгейская,
  • район вокзала,
  • ВИЭМ,
  • центр города,
  • район рынка.

Ремонтные работы канализационных коллекторов будут проводиться по улицам Ардзинба, район Республиканского стадиона, Гулия и Калмыкова, по улице Бубновой. 

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