Часть Сухума останется без воды во вторник 24 августа

В Абхазии
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Отключения связаны с проведением ремонтных работ канализационных коллекторов по трем улицам Сухума.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 19:00 во вторник 24 августа. Об этом сообщает МУП "Водоканал".
Без подачи питьевой воды останутся:
- улица Адыгейская,
- район вокзала,
- ВИЭМ,
- центр города,
- район рынка.
Ремонтные работы канализационных коллекторов будут проводиться по улицам Ардзинба, район Республиканского стадиона, Гулия и Калмыкова, по улице Бубновой.