МЧС Абхазии проверило факт возникновения стихийного пляжа на Рице

Ранее сообщалось о возникновении на озере Рица со стороны дачи Сталина стихийного пляжа с купающимися туристами.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии провели инспекцию на озере Рица, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели проверили поступившую информацию о возникшем стихийном пляже на берегу озера, со стороны дачи Сталина. Отмечается, что информация не подтвердилась.

Кроме того, на территории Рицинского национального реликтового парка установлены стенды, где размещена информация о запрете купания в озере.

Сотрудники инспекции также проверили наличие спасательных жилетов у туристов, плавающих по озеру на катамаранах.

Владельцы катамаранов объяснили отсутствие жилетов у некоторых туристов тем, что те сами, пренебрегая правилами безопасного поведения на воде, снимают выданные им жилеты.

Спасатели настоятельно рекомендовали строго следить и устранять подобные нарушения во избежание чрезвычайных ситуаций.

Купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями. По словам спасателей, дно озера Рица еще мало обследовано, у него сложный рельеф, температура воды невысокая, к тому же из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы образуется сильное подводное течение.