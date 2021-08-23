Обследование компьютерным томографом в Абхазии: где и во сколько обойдется

Ситуация с COVID-19 в Абхазии остается непростой, по последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 24310. Из них 19608 человек выздоровели и 360 умерли. При этом из четырех компьютерных томографов на сегодняшний день работают только два.

О том, могут ли врачи делать компьютерную томографию всем, кто в этом нуждается, где и за сколько можно провести обследование, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Где обследоваться

В Абхазии было четыре действующих компьютерных томографа, два из них частные, как уточнили в Минздраве республики. За обследование на государственных аппаратах КТ граждане ничего не платили.

21 июля медицинское оборудование в Гудауте вышло из строя, при этом в стране по-прежнему напряженная эпидемиологическая обстановка - людей, которым необходимо сделать компьютерную томографию легких, достаточно много.

Помимо томографа в Гудаутском госпитале, около десяти дней не функционирует и аппарат в Республиканской больнице. Как сообщили в медучреждении, сейчас ждут специалистов из России, которые должны наладить работу КТ.

Таким образом, действующими в республике остались два томографа, принадлежащие частным лицам.

Мы обратились в Гагрскую районную больницу, чтобы узнать, как записаться на проведение анализа на компьютерном томографе и во сколько это обойдется. Рентген-лаборант Елена Карченко рассказала, что аппарат работает стабильно и без перебоев.

"У нас почти все пациенты с коронавирусом наблюдаются по горячей линии. Доктора горячей линии скидывают мне фамилии на следующий день, пациенты приходят в назначенное время и проходят обследование в плановом порядке. Амбулаторные больные, которые хотят посмотреть динамику, провериться сами, они также приходят в определенное время к нашему доктору инфекционисту, и уже врач назначает им обследование", - подчеркнула она.

Карченко рассказала, что обследование на компьютерным томографе стоит три тысячи рублей, при этом добавила, что есть льготники, которым диагностику проводят на бесплатной основе.

"Ковидные пациенты принимаются у нас с девяти утра и до часу дня, потом идет обработка кабинета. Обследование делаем день в день, когда врачи назначают его проведение. Со мной работают два врача, один из которых в Краснодаре, другой в Москве. В зависимости от потока пациентов подключается один или сразу два врача, чтобы пациенты долго не ждали заключения. Стараемся день в день, но если большой наплыв, может быть утром следующего дня", - сообщила врач.

В Гулрыпшском госпитале компьютерный томограф также работает исправно, но здесь обследование на аппарате стоит две с половиной тысячи рублей. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, чтобы провести обследование, ждать несколько часов не нужно, люди приходят на КТ по заранее определенному порядку.

"Сначала нужно зайти к терапевту, который даст направление, с этим направлением люди идут и записываются на КТ. Потом они идут по записи и делают обследование в свое время, поэтому ждать в очереди не придется", - сообщили в госпитале.

Провести обследование на КТ можно с девяти утра до 18 часов вечера, подчеркнули в медучреждении.

Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя 21 июля. На заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом 12 августа премьер-министр Александр Анкваб заявил, что ввиду частых сбоев (аппарат ломался и ранее - прим.) томограф восстановить невозможно и необходимо приобрести новый, который обойдется в 60 миллионов рублей.

Заявление главы правительства Абхазии вызвало в обществе множество споров. Свою позицию в репортаже "Абаза-ТВ" высказали компания-поставщик и участники благотворительного движения "Мы – Вместе", на собранные деньги которого и был приобретен томограф.

20 августа в ходе рабочего совещания глава государства заявил о необходимости отремонтировать компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Минздраву в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска оборудования.