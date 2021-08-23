"Абхазтоп" повысил цену на газ в Абхазии

Абхазия закупает сжиженный газ в России, где сейчас выросли закупочные цены, что и привело к росту розничных цен в республике.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. С 23 августа стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей, сообщил в интервью радио Sputnik председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа.

По его словам, закупочная цена одного баллона, включая транспортировку и прочие траты, обходилась в 1100 рублей, тем не менее розничную стоимость получилось установить на уровне 1000 рублей.

Джопуа отметил, что газ в Абхазии стал заканчиваться быстрее, чем предполагалось, в связи с большим количеством туристов в летний курортный сезон. Больше всего газ расходуют в Сухуме, Пицунде и Гагре.

Председатель "Абхазтопа" добавил, что существуют проблемы с транспортировкой газа, в том числе из-за туристического бума на границе, чтобы завезти три вагона иногда необходимо ждать до одного месяца.

Розничная цена на сжиженный газ в Абхазии устанавливается постановлением Кабинета министров. В пресс-службе Кабмина Sputnik сообщили, что решение о повышении цены до 1000 рублей за баллон еще не было принято. Последний раз предельная цена на баллон газа была установлена Кабмином в октябре 2018 года и составляет 680 рублей.

В интервью Абхазскому телевидению 19 августа главный экономист "Абхазтоп" Валерий Антонов рассказал, что повышение цены на газ связано с повышением закупочной стоимости с 38 000 рублей за тонну до 58 662 рублей.

Абхазская компания закупает газ в России у "Нефтегаз Сочи", с компанией сейчас заключен договор на покупку 67 тонн газа за более чем 58 тысяч рублей за одну тонну. При этом отмечается, что ввозной НДС на сжиженный газ не установлен.