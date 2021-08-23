Гражданин Абхазии задержан за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД по Галскому району. В отношении него возбуждено уголовное дело.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Жителя села Нижний Баргяп Галского района Георгия Гвадзба задержали по подозрению в незаконном хранении взрывных устройств, боеприпасов и наркотических средств, об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности Абхазии.

В его доме и на приусадебном участке сотрудниками СГБ были обнаружены и изъяты две гранаты "Ф-1", с двумя запалами, 45 патронов калибра 5,45 миллиметра, два магазина к автомату Калашникова, наркотическое средство каннабис "марихуана".

В экспертно-криминалистическом центре установили, что изъятые взрывные устройства и боеприпасы пригодны к производству взрыва и выстрелов. Общий вес изъятой "марихуаны" составляет 286,7 грамма.

Гвадзба водворен в изолятор временного содержания ОВД по Галскому району.

Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере.