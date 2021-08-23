Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24447 человек. Выздоровели 20045 человек.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 365, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

В Гудаутской больнице за два дня скончались четыре пациента - двое мужчин 86 и 74 лет, две женщины 78 и 69 лет.

В Инфекционной больнице Сухума скончалась женщина 75 лет.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 448 протестированных в республике.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 116 пациентов, в тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 43, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 47 пациентов.