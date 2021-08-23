01:43 24 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.07
  • EUR86.78
Поиск

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 365

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1482)
341 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/18/1031160223.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210823/1033090376/Chislo-smertey-patsientov-s-COVID-19-v-Abkhazii-dostiglo-365.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24447 человек. Выздоровели 20045 человек.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 365, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 

© Sputnik / Михай Карауш
Назван способ замедлить мутации коронавируса

В Гудаутской больнице за два дня скончались четыре пациента - двое мужчин 86 и 74 лет, две женщины 78 и 69 лет.

В Инфекционной больнице Сухума скончалась женщина 75 лет.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 448 протестированных в республике.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 116 пациентов, в тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 43, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 47 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1482)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021"
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться