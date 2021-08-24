Дождь в квартире: как живут в сухумском доме после июльского урагана

Нынешнее лето в Абхазии выдалось неспокойным из-за разгула стихии - люди все еще ощущают на себе последствия июльского урагана. В одном из многоквартирных домов Сухума, где крыша была сорвана ветром, непогода – испытание.

О том, с какими сложностями сталкиваются жители столицы, чей дом частично остался без крыши, и что говорят столичные власти о решении проблемы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Стихия после урагана

Ураганный ветер в начале июля принес много разрушений по всей территории Абхазии – стихия повалила деревья, которые перекрыли дороги и повредили линии электропередач. Ветер сорвал крыши со строений, в том числе в многоквартирных домах. Если с другими последствиями стихии удалось справиться за несколько дней, то с кровлей домов не все благополучно, еще остаются здания без крыш.

Один из таких многоквартирных жилых домов расположен в Новом районе Сухума. С пятиэтажки ветер сорвал не всю крышу, а только ее часть, однако и это оказалось для нескольких семей большим испытанием. Когда идут дожди, вода проникает в три квартиры на пятом этаже, одна из семей вынуждена была временно переселиться в другое место, так как с потолка буквально льет дождь во время осадков.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Пострадавший от ливней дом по улице Гумистинская

Напольное покрытие разбухло от влаги, его и намокшую мебель нужно менять, другого выхода нет, говорит хозяйка квартиры Кето Чалигава.

"Здесь все нужно полностью менять, проводить ремонт. Ситуация осложняется тем, что нам не спешат помочь и поменять крышу. Вроде сказали, что все профинансировано, теперь дело за материалом, который необходим для начала работ", - говорит она.

В квартирах боятся включать свет или электроприборы, из-за намокших проводов это может привести к замыканию и пожару. Жители пытались своими силами накрыть брезентом часть крыши, откуда вода проникает в квартиры, но это не помогло.

"Находиться здесь даже опасно для здоровья, большая сырость. Моя семья заболела коронавирусом, папа на нервной почве умер, буквально недавно было сорок дней. Я не знаю, сколько это может продолжаться, ждем. Помимо всего прочего, пострадали электроприборы", - отметила Кето.

Жительница другой квартиры Манана Маршания отмечает, что люди с пониманием относятся к тому, что на приобретение, доставку и начало ремонтных работ администрации города нужно какое-то время. При этом отмечает, что можно было бы найти временное решение для того, чтобы квартиры и мебель в них не пострадали от осадков.

Пострадавший от ливней дом по улице Гумистинская © Sputnik / Акоп Кущян

Пострадавший от ливней дом по улице Гумистинская © Sputnik / Бадрак Авидзба

Пострадавший от ливней дом по улице Гумистинская © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Пострадавший от ливней дом по улице Гумистинская

"Мы обращались в "Горстройпроект" и в "Абхазстрой", они сказали, что такие сильные ветры якобы не удержат временное покрытие, но если правильно укрепить, наверное, это спасло бы нашу ситуацию, потому что нас шесть раз накрывало ливнем. Наш подъезд отключили от электричества, так как это чревато воспламенением, но потом мы самовольно подключились, потому что весь подъезд не мог сидеть без света. СУЭС даже нам сказал, чтобы мы не вызывали их в случае чего, так как они запретили подключаться к электричеству. Мы, три квартиры, сидим без света уже очень долго", - отмечает она.

Сын Мананы Маршания Ираклий говорит, что жители хотят определенности, получить от городской администрации информацию о том, когда же в доме начнут работы по новому покрытию.

"Мы должны иметь какое-то представление о том, когда сделают новую крышу. Понятно, в стране много проблем, пандемия, сложности в энергетике, но мы хотим какие-нибудь ориентиры. Был подсчет, на работы нужно около миллиона рублей, мы своими силами никак не справимся, поэтому хотим, чтобы нам помогли", - говорит он.

Когда будет новая крыша

На вопрос о том, когда в доме по улице Гумистинская, 19 появится новая крыша, директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия сообщил, что документация готова и прошла экспертизу.

"Заявки отправлены в администрацию, администрация проплатила проведение работ на этом объекте, проплатили подрядной организации. Насколько я оповещен, они ожидают лес. Была большая проблема с закупкой леса, но его уже везут из России в Абхазию именно для этого объекта, по моей информации, лес должен прибыть в течение дня или двух дней, после чего приступят к работе", - подчеркнул он.

Всего во время урагана в Сухуме пострадало тридцать пять объектов, в девяти из них работы завершены, в трех еще нет.

"Помимо них, есть маленькие объекты, городские службы своими силами выполнили работы. Было два списка, финансирование городским бюджетом и республиканским. По республиканскому бюджету финансируются объекты муниципального значения и многоквартирные здания. Из 35 объектов девять зданий муниципального значения и многоэтажные дома", - говорит Пипия.

К ремонту зданий муниципального значения еще не приступили, это дошкольные, школьные учреждения, детская больница и городской колледж.

"Там тоже крыши сорваны, к ним мы еще не приступали, начали с самого важного – с жилых домов.

В пресс-службе администрации Сухума рассказали, что силами города в 30 строениях крыши сделаны, осталось несколько частных домов, в которых, помимо пострадавшей кровли, треснули стены. Там "Горстройпроект" занимается укреплением стен, сообщили в пресс-службе.

Что касается крупных объектов, где снесло крышу или она пострадала частично, город собственными силами начал работы в 12 зданиях, на продолжение и завершение восстановительных работ на данный момент ожидают поступлений из Республиканского бюджета.