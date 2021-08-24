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Выписан первый пациент мобильного госпиталя в Сухуме после лечения COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1483)
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Всего на лечении в мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России в Сухуме находятся более 40 человек.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Первый пациент, выздоровевший после коронавирусной инфекции, выписан из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО. 

© Foto / пресс-служба ЮВО
Мобильный госпиталь Минобороны России принял на лечение 42 пациента в Сухуме

Пациент прошел необходимый курс лечения. После повторного лабораторного исследования был получен отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, лечащий врач при выписке дал рекомендации.

Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. 

Медики в круглосуточном режиме ведут прием пациентов, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ночь на 18 августа и разместился на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Уже на следующий день в госпитале приняли первых пациентов.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости готов принять до 150 человек. При этом 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением. 

© Sputnik / Леон Гуния
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме

Госпиталь оборудован 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысячи человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1483)

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