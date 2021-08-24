18:02 24 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.95
  • EUR86.81
Поиск

Суд отсрочил исполнение приговора осужденному по делу Клемантовича и Скаредновой

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
70315
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/11/1032238881.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210824/1033093561/Sud-dal-otsrochku-ispolneniya-prigovora-osuzhdennomu-po-delu-Klemantovich-i-Skarednovoy-.html

Аслан Цвижба осужден за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой, произошедшие 11 сентября 2012 года.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Кассационная коллегия Верховного суда применила отсрочку исполнения приговора по болезни в отношении осужденного Аслана Цвижба, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Статуя богини правосудия Фемиды с весами
© CC0
Суд без адвокатов: точка в деле убийства Клемантовича

Цвижба осужден за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой, совершенные им в сговоре с группой лиц.

Он отбывал наказание по приговору Верховного суда в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы.

Защита Цвижба ранее подавала ходатайство о применении отсрочки исполнения приговора до его выздоровления в суд первой инстанции, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Кассационная коллегия заседала под председательством судьи Верховного суда Кварчия Р.В., судей Гамисония Г.Г. и Цушба М.С. Судья Цушба при вынесения решения осталась при особом мнении, что решение суда первой инстанции законное и обоснованное.

Решением коллегии отсрочка приговора применена сроком на шесть месяцев, до 11 февраля 2022 года, для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами Абхазии.

Ранее в ноябре 2017 года и феврале 2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебных решений были освобождены от наказания до выздоровления другие фигуранты по уголовному делу - Ахра Гопия, осужденный к 14 годам лишения свободы и Рамин Хмаил, осужденный к 13 годам лишения свободы.

В отношении Джумбера Бигвава и Нодика Квициния на основании постановления Парламента Абхазии от 29 сентября 2020 года, в ознаменование 27-й годовщины  Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов, был применен акт амнистии, согласно которому им сокращен неотбытый срок наказания наполовину: Квициния осужден к 16 годам лишения свободы, Бигвава - к 15 годам.

Архивное фото ареста
© Sputnik / Евгений Биятов
Убийцы Клемантовича и Скаредновой получили тюремные сроки

Обвинение доказало, что в сентябре 2012 года действующий на тот момент депутат Парламента Нодик Квициния по предварительному сговору совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. 

Получив отказ от Сергея Клемантовича дать выкуп за освобождение, Нодик Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.

Сергей Клемантович возглавлял компанию "Эль Петролеум-Абхазия", занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адзюбжа.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"
"Морской десант": командные эстафеты взводов морской пехоты
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться