Суд отсрочил исполнение приговора осужденному по делу Клемантовича и Скаредновой

Аслан Цвижба осужден за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой, произошедшие 11 сентября 2012 года.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Кассационная коллегия Верховного суда применила отсрочку исполнения приговора по болезни в отношении осужденного Аслана Цвижба, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Цвижба осужден за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой, совершенные им в сговоре с группой лиц.

Он отбывал наказание по приговору Верховного суда в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы.

Защита Цвижба ранее подавала ходатайство о применении отсрочки исполнения приговора до его выздоровления в суд первой инстанции, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Кассационная коллегия заседала под председательством судьи Верховного суда Кварчия Р.В., судей Гамисония Г.Г. и Цушба М.С. Судья Цушба при вынесения решения осталась при особом мнении, что решение суда первой инстанции законное и обоснованное.

Решением коллегии отсрочка приговора применена сроком на шесть месяцев, до 11 февраля 2022 года, для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами Абхазии.

Ранее в ноябре 2017 года и феврале 2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебных решений были освобождены от наказания до выздоровления другие фигуранты по уголовному делу - Ахра Гопия, осужденный к 14 годам лишения свободы и Рамин Хмаил, осужденный к 13 годам лишения свободы.

В отношении Джумбера Бигвава и Нодика Квициния на основании постановления Парламента Абхазии от 29 сентября 2020 года, в ознаменование 27-й годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов, был применен акт амнистии, согласно которому им сокращен неотбытый срок наказания наполовину: Квициния осужден к 16 годам лишения свободы, Бигвава - к 15 годам.

Обвинение доказало, что в сентябре 2012 года действующий на тот момент депутат Парламента Нодик Квициния по предварительному сговору совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов.

Получив отказ от Сергея Клемантовича дать выкуп за освобождение, Нодик Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.

Сергей Клемантович возглавлял компанию "Эль Петролеум-Абхазия", занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адзюбжа.