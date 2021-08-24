Гриб весом 40 килограммов нашли в горах Абхазии

Съедобный гриб огромных размеров оказался спарассисом курчавым, как редкий вид в России он занесен в Красную книгу.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Гриб весом 40 килограммов нашел в горах Абхазии местный житель Леван Кварацхелия.

На необычную находку он наткнулся, отдыхая на Ауадхаре.

"Пошел в лес грибы собирать и наткнулся на большой гриб, который в народе называют оленьи рожки. Про этот гриб я уже слышал, года три назад такой гриб нашла знакомая. Тот гриб весил 13 килограммов", - рассказал Кварацхелия.

Гриб оказался молодым. И местный житель решил срезать и забрать его. Но забрать огромную добычу самому оказалось невыполнимой задачей.

"Позвал на помощь товарищей. Срезали гриб, аккуратно положили на одеяло и принесли на место. Взвесили - 40 килограммов ровно. Мы связались с экологами, они выразили желание увидеть этот гриб", - отметил он.

© Foto / Леван Кварацхелия Лесные грибы

Как рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, находка местного жителя - спарассис курчавый, который также называют гриб-капуста. Молодые грибы съедобны. Он относится к грибам, разрушающим древесину.

"То есть они живут на мертвой древесине, которая отмирает и является частью экосистемы, ускоряющей процесс утилизации отмершей древесины в лесах. Гриб поселяется на мертвых деревьях. Эти грибы являются частью цикла в экосистемах. С другой стороны, эти грибы - индикаторы, по которым специалист может определить, в каком состоянии находится лес", - отметил эколог.

Роман Дбар отметил, что в Рицинском национальном парке спарассис курчавый встречается довольно часто. Однако во многих странах этот гриб включен в красную книгу.

"Рицинский национальный парк - особо охраняемая зона, которая предназначена сохранять природное разнообразие. Конечно, у гриба в земле всегда остается его грибница, но все же не следует его срезать. Во многих странах мира спарассис курчавый внесен в Красную книгу", - добавил эколог.

Леван Кварацхелия планирует раздать гриб друзьям и знакомым, чтобы те приготовили из него грибные блюда.