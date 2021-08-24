Президент встретился с представителями общественной организации "Аруаа"

CУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба встретились с членами высшего совета "Аруаа" в понедельник 23 августа. Об этом Sputnik сообщил член высшего совета организации Ахра Бжания.

По его словам, поводом для встречи стало обращение "Аруаа" от 20 августа, в котором говорится, что уже больше года деятельность правительства можно назвать "непрофессиональной и представляющей угрозу для жизни граждан".

Акцент в обращении делается на неэффективную политику в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В период премьерства Валерия Бганба, кода еще не было эффективных методик борьбы с инфекцией, своевременные, точно соответствующие рекомендациям ВОЗ меры, фактически остановили развитие заболевания в Абхазии и спасли десятки, а, может, и сотни жизней. В то же время безответственная, авантюрная, игнорирующая мнение специалистов позиция действующего премьера Анкваб фактически обвалила систему здравоохранения, распахнула двери Абхазии перед заболеванием и поставила под угрозу тысячи жизней граждан страны", - говорится в обращении.

Также в тексте подчеркивается, что правительством не были приняты необходимые меры для вакцинации всех желающих.

"Считаем, что очевидные неудовлетворительные результаты работы председателя правительства не оставляют вам, Аслан Георгиевич, иного выбора, кроме немедленной отставки Кабинета министров", - говорится в конце обращения.

По словам Ахры Бжания, беседа с президентом прошла в "спокойной дружеской обстановке".

"Он все фиксировал, записывал. Я не могу сказать, какие будут его действия, но, думаю, что он принял все к сведению. Мы считаем, что на такое бездействие должна быть реакция, в том случае, если президент согласен с нами. Если он считает, что правительство предпринимало нормальные шаги, тогда, наверное, мы будем думать, как дальше регулировать эту ситуацию, потому что оставлять это без реакции нельзя. Президент все внимательно выслушал и сказал, что это будет предметом обсуждения", - добавил он.

Ахра Бжания добавил, что на встрече также обменялись мнениями по темам противодействия коррупции, защиты социальных прав ветеранов, контактов с добровольцами.

По мнению Бжания, встреча главы государства с членами "Аруаа" служит показателем того, что президент верно оценивает риски, которые существуют в обществе и воспринимает проблемы общества как свои.