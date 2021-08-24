Заброшенное здание больницы загорелось в Дурипше

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Заброшенное здание больницы загорелось в селе Дурипш Гудаутского района, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
На месте работают три пожарных расчета пожарно-спасательной части Гудауты.
"Огонь тушат, чтобы пламя не распространилось и не угрожало жилым строениям. В советские времена там было здание больницы, сейчас это не функционирующий объект, в котором не было людей", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
О ходе ликвидации чрезвычайного происшествия и причинах возгорания в Министерстве сообщат позже.