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Заброшенное здание больницы загорелось в Дурипше

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На месте возгорания в селе Дурипш работают спасатели трех пожарных расчетов спасательной части Гудауты.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Заброшенное здание больницы загорелось в селе Дурипш Гудаутского района, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

На месте работают три пожарных расчета пожарно-спасательной части Гудауты.

"Огонь тушат, чтобы пламя не распространилось и не угрожало жилым строениям. В советские времена там было здание больницы, сейчас это не функционирующий объект, в котором не было людей", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

О ходе ликвидации чрезвычайного происшествия и причинах возгорания в Министерстве сообщат позже. 

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