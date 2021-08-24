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Диагноз коронавирус подтвержден еще у 123 человек в Абхазии

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1484)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24570 человек. Зарегистрировано 366 летальных случаев. Выздоровели 20307 человек.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 123 человек из 422 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском госпитале скончался мужчина 69 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 51 пациент.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1484)

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