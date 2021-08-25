Когда в школу: что думают учителя и родители о новом учебном годе

Занятия в школах Абхазии в прошлом году прерывались несколько раз из-за пандемии коронавирусной инфекции. Пока нет официальной информации об открытии учебных заведений вовремя в этом году.

О том, как относятся родители школьников и работники образовательной сферы к вопросу начала учебного года, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В преддверии учебного года

До 1 сентября осталось несколько дней, однако пока не известно, пойдут дети в школы или же нет. Ранее министр просвещения Абхазии Инал Габлия говорил, что это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Не дожидаясь официальных сообщений на этот счет, мы решили узнать мнение учителей и родителей.

В селе Джирхуа готовы к началу нового учебного года, говорит директор средней школы имени Киазима Агрба Дифа Габниа. Она уверена, что если школы не откроются своевременно, то восполнить знания детей будет очень сложно.

"Я уверена в том, что учебный год нужно начинать своевременно с соблюдением всех санитарных норм. Еще хочется добавить, что в сельских школах количество учащихся небольшое, поэтому считаю, что нельзя ограничивать учебный процесс", - подчеркнула она.

Кроме того, продолжила Габниа, прошлогодний опыт показал, что шестидневный онлайн формат в обучении детей оказался малоэффективным, она выразила надежду на то, что Министерство просвещения учтет это и примет решение об открытии школ в День знаний.

В городских школах традиционно детей больше. На заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции руководитель Управления столичной администрации Астанда Таркил озвучила разные возможные варианты организации учебного процесса в школах, это разбивка больших классов, учеба в две-три смены и организация учебных занятий через день. К какому варианту придут, пока не известно, в Сухуме восемь школ, в которых учится большое количество детей.

У Изабеллы старший сын пошел в четвертый класс, девочка готовится пойти в первый. По ее словам, в случае организации учебного процесса с соблюдением всех мер предосторожности можно пустить детей в школу.

"В прошлом году учеба прерывалась несколько раз, занятия попеременно проходили в школе, а затем в онлайн. Наша учительница делала все возможное, чтобы дети успевали освоить школьную программу, давала задания, по которым ребенок готовился. Такая вынужденная мера не могла не повлиять на учебу, несмотря на наши старания, мы не можем дать знания, которые дает учительница в классе. Если все меры предосторожности будут соблюдаться, то я готова пустить детей в школу", - говорит она.

За открытие школ при жестком соблюдении мер безопасности выступает и мама школьника Елена Демина.

"Два неполноценных учебных года в дальнейшем скажутся на уровне образования детей. Дети совершенно отвыкли от дисциплины, от понятия о нормальном учебном годе, особенно это касается тех, кто с первого класса столкнулся с карантином. Если в этом году введут карантин, то школьники снова не получат нормального образования, к тому же не все родители в состоянии объяснять предмет, так как сами неграмотные. Как родительница, которая пишет слово "спосиба" может ребенку объяснить правила русского языка?" – задалась она вопросом.

При этом не все считают, что школы надо открывать 1 сентября, тетя школьников Анжела говорит, что для этого сейчас не самое лучшее время.

"Мне кажется, что эпидситуация сейчас не очень благоприятная, в этот раз и дети тяжело переносят вирус. Потому хотя бы с середины сентября, может, целесообразней начинать учебный год, чтобы не получилось так, что 1 сентября пошли в школу, а через неделю на карантин", - сказала она.

Школы в ожидании

Директор Сухумской школы №15 Диана Капба в интервью радио Sputnik сказала, что в преддверии учебного года учителя вышли на работу как и каждый год 20 августа и стали готовить классы к школьным занятиям.

"На сегодняшний день у нас болеет один учитель, двое находятся на изоляции, также есть дети, которые болеют. Но точно сказать, сколько школьников болеют, я не могу, так как у нас учатся 750 детей", - говорит она.

Большинство учителей, продолжила директор школы, вакцинировались, оставшаяся часть также планируют сделать укол от коронавирусной инфекции. Как будет ситуация с COVID-19, будет понятно после открытия школы, подчеркнула Диана Капба.

"Дети могут переносить болезнь, мы не знаем, кто из родителей заражен. В течение 10-20 дней после запуска школы будет ясна картина, сейчас пока сложно сказать", – сказала она.

Директор школы также поддерживает мнение о том, что различные формы обучения к которым вынужденно прибегали в прошлом году, негативно сказываются на качестве образования.

"Если говорить об учебном процессе три на три, который мы считали оптимальным вариантом, он показал, что качества нет. Дети каждый день должны слышать учителя, находясь три дня в школе, четыре дома, дети забывают, что слышали в школе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что положительного результата нет. Что касается онлайн, то я категорически против, грубо говоря, это самообман. Мое мнение, что нужно учиться классические пять дней. Но здесь есть одно но, в больших школах количество детей очень большое, например, у меня 32-34 в классе, конечно, это очень большое скопление", - отметила Диана Капба.

По прошлогодним предписаниям СЭС, количество детей в классе должно быть не более 20.

"Мы обсуждали с учителями вопрос об открытии параллельных классов, но опять-таки это связано с финансами, параллельный класс – это учителя, нагрузка и так далее. А вариант три на три – такая нагрузка на учителей, что они просто не выдержат", - подчеркнула она.

Согласно последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 24540. Из них 20307 человек выздоровели и 366 умерли.