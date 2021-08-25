В Абхазии объявлен дополнительный выходной день

Жителей Абхазии ожидает пять выходных дней, с четверга 26 августа по понедельник 30 августа включительно.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение Кабинета министров, в соответствии с которым 27 августа объявляется дополнительным выходным днем, сообщает пресс-служба Кабмина.

Выходными праздничными днями также, согласно производственному календарю, будут четверг 26 августа и понедельник 30 августа.

26 августа в республике отмечают День международного признания Абхазии. В этот день в 2008 году республика была признана Россией независимым государством.

28 августа жители страны отмечают День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски - Нанхуа. Так как 28 августа - суббота, праздничным объявлен в том числе понедельник, 30 августа.

Таким образом, с 26 по 30 августа в Абхазии - выходные дни.