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В Абхазии объявлен дополнительный выходной день

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Жителей Абхазии ожидает пять выходных дней, с четверга 26 августа по понедельник 30 августа включительно.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение Кабинета министров, в соответствии с которым 27 августа объявляется дополнительным выходным днем, сообщает пресс-служба Кабмина.

Выходными праздничными днями также, согласно производственному календарю, будут четверг 26 августа и понедельник 30 августа.

26 августа в республике отмечают День международного признания Абхазии. В этот день в 2008 году республика была признана Россией независимым государством. 

28 августа жители страны отмечают День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски - Нанхуа. Так как 28 августа - суббота, праздничным объявлен в том числе понедельник, 30 августа.

Таким образом, с 26 по 30 августа в Абхазии - выходные дни.

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