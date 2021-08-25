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Прогноз погоды в Абхазии на праздничные дни 26 и 27 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (179)
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В праздничные дни, 26 и 27 августа, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В предстоящие праздничные дни, 26 и 27 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 

Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (179)

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