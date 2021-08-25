Опубликован график работы Посольства России в Абхазии в праздничные дни

В Абхазии с четверга 26 августа по понедельник 30 августа включительно объявлены выходные праздничные дни.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Прием граждан в консульском отделе Посольства России в Абхазии 26, 27 и 30 августа будет вестись с 9:00 до 12:45. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.

Жители Абхазии будут отдыхать пять дней подряд, с 26 по 30 августа.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел допускаются не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок.