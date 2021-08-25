Людмила Скорик: педагоги должны быть вакцинированы

Учебный год в школах Абхазии начнется в День знаний 1 сентября, об этом в среду сообщил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. В школах должны быть соблюдены требования противоэпидемического режима, все педагоги должны быть вакцинированы, сказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик в интревью пресс-службе Минздрава.

"Я понимаю, что есть педагоги, у которых есть медицинские отводы, но медицинские отводы при вакцинации от COVID-19 очень маленькие списки. Я не думаю, что педагоги с противопоказаниями будут оставаться на рабочих местах, потому что вирусная нагрузка от деток, которых мы сейчас собираем в классах будет мощная", - подчеркнула она.

При этом, заставить детей сидеть на уроках в масках невозможно, говорит Людмила Скорик.

"Классы у нас должны быть обеспечены ультрафиолетовыми излучателями, но будут классы, в которых их не будет. Чтобы вирусная нагрузка на педагога была минимальной, и в том числе, чтобы у педагога была иммунная защита, мы обяжем педагогов иметь вакцинопрофилактику", - сказала главный санитарный врач.

Она также сообщила, что Минздрав страны будет проводить исследование иммунного статуса педагогов, начиная с 15 сентября.

"Будут использованы тест-системы, определение наличия антител, как от заболевания, так и от вакцинации. На данный момент мы располагаем такими тест-системами, поэтому все педагоги, которые будут задействованы в учебном процессе, будут обследованы совершенно бесплатно", - говорит она.

На вопрос о том, почему было принято решение не разбивать классы по группам, и отменили схему, при которой младшие классы учились несколько дней, а затем старшие, Скорик заметила, что это было мало эффективным.

"На педагога ложилась большая нагрузка, чем схема, предложенная сейчас, то есть педагог не просто получал вирусную нагрузку, но он должен был проводить занятия в две смены. Мы не меняли педагогов, просто делили детей. По той картине, которая у нас сложилась за прошлый учебный год, мы пришли к выводу, что здесь еще возникает физическая нагрузка на педагога и у него падает иммунная защита не только к COVID-19, но и к другим заболеваниям", - подчеркнула Людмила Скорик.

Врач заметила, что в 2020 году были созданы инструктивные материалы, руководители отделов образований должны проконтролировать в каждом учебном заведении, заметила главный санитарный врач страны.

"Это такие элементарные профилактические меры, как наличие антисептиков, масок у педагогов, наличие жидкого мыла или просто мыла во всех сантехнических комнатах в учреждениях обучающего профиля", - заметила Скорик.

Также необходимо проводить проветривание в классах, пока это позволяют погодные условия, когда подойдет период острых респираторных заболеваний у детей – в зимний, весенний период, тогда планируется продлить каникулы для учащихся.

"А сейчас, пока есть возможность получить знания детям, мы решили начать учебный процесс 1 сентября", - сказала она.

Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.