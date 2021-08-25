Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24709 человек. Выздоровели 20450 человек.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 370, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском госпитале умерла женщина 78 лет, в российском военном госпитале в Сухуме умер мужчина 80 лет, в Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 75 лет, в Гагрской больнице скончался мужчина 90 лет.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 139 человек из 510 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 99 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 25, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 57 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.