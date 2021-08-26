День признания: как жители Абхазии вспоминают историческое событие

26 августа – тринадцатая годовщина признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Как об этом важнейшем событии в истории страны вспоминают жители республики, как его отмечали, читайте в материале Sputnik.

Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году подписал тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Особенный день

Признание независимости Абхазии для жителей республики – особенное событие, этого дня ждали долго и терпеливо. 26 августа каждый вспоминает по-своему, но всех объединяет одно – в этот день они испытывали большую радость и гордость за страну.

Для журналиста "Абаза-ТВ" Рустама Зантария день получился загруженным работой, от которой ни он ни его коллеги не испытывали усталости – все давалось легко и непринужденно, этому способствовал эмоциональный подъем.

© Sputnik Леон Гуния Какие страны и когда признали независимость Абхазии Семь признаний Абхазии

"Для меня День признания независимости Абхазии был, безусловно запоминающимся и особенным днем, но проходил он полностью на работе. Мы работали в авральном режиме, но справлялись с легкостью на эмоциях и подъеме. Проводили съемки на Площади Свободы, брали интервью у людей, у официальных лиц, записывали главу государства на трибуне. В этот день мы чувствовали, что происходит такое событие, которое делит историю на до и после, что это открывает новые перспективы для Абхазии и для нас всех", - поделился он воспоминаниями.

Находясь на Площади Свободы столицы и наблюдая ликование людей, Рустама посещали мысли о том, что признание ставит еще более высокие задачи, для достижения которых всем нужно объединиться.

"Тогда были мысли о том, что признание ставит задачи, в которых мы должны быть еще более сплоченными, что мы должны работать на имидж Абхазии, продвигать ее на информационном поле, делать все для того, чтобы этот имидж был позитивным, был наполнен событиями, достижениями и что этот первый шаг самый важный. Признание Россией открывает возможность признания других государств, и чтобы это происходило мы все должны интенсивно работать", - говорит журналист.

Для многих, признание независимости Абхазии стало неожиданным событием. Жительница Сухума Мадина Адлейба тогда была на работе, услышав выстрелы, она выбежала на улицу, где и узнала радостную новость.

"О том, что Россия признала независимость Абхазии, я узнала от прохожих. Была победная канонада, проезжающие машины с развевающимися флагами безудержно сигналили", - вспоминает она.

© Foto / предоставила Мадина Адлейба Мадина Адлейба (справа)

Описать эмоции, которые она испытывала в тот момент Мадине сложно, это, по ее словам, был восторг, распирающее чувство гордости и счастья.

Тосты, флаги, поздравления

Когда началась война в Южной Осетии, корреспонденту Sputnik Абхазия Асмат Цвижба было 13 лет, она отчетливо помнит, как ее семья узнала о боевых действиях.

"Тогда мы всей семьей сидели перед телевизором, и наблюдали боевые действия. Папа начал все ассоциировать с нашей войной, мама засуетилась и собрала необходимые вещи, документы и положила их в дорожную сумку. На протяжении всего времени эта сумка стояла у нас в спальне, все тогда жили в напряжении", - заметила она.

Уже думая о том, чтобы связать свою судьбу с журналистикой, юная Асмат возмущалась тем, как западные СМИ неправдиво освещали войну в Южной Осетии.

"Это было в тот период, когда я думала связать свою жизнь с журналистикой. Я очень хотела стать военным корреспондентом, даже дипломную свою посвятила передаче информации о войне 2008 года, а также событиям Отечественной войны народа Абхазии", - говорит Асмат Цвижба.

Позже, волей судьбы в университете она познакомилась со своей лучшей подругой осетинкой, которая рассказывала, что в начале войны, ее семья уехала к родителям матери в город Черкесск.

"Когда возвращались они ехали и видели трупы людей, которые еще не убрали с улиц, для меня было шоком, когда подруга мне это рассказывала", - заметила она.

Последовавшее за войной в Южной Осетии признание двух стран – незабываемое событие. После того, как президент России Дмитрий Медведев зачитал указы о признании Абхазии и Южной Осетии, во дворе Асмат собрались все соседи – стали отмечать.

"Через минуту все соседи собрались во дворе, организовали импровизированный стол, каждый принес что мог, мужчины стали поднимать тосты, поздравлять с признанием. Ребята повзрослее с друзьями на машинах выехали в город с флагами, я тоже очень хотела поехать с соседями, так как на Площади Свободы были все мои одноклассники кто жил в городе, но мама не разрешила мне, сказала, что будут стрелять в воздух", – подчеркнула она.

Есма Касландзия не может вспоминать День признания независимости Абхазии без мурашек, слез радости и печали. Когда речь заходит об этом событии перед ней появляется образ второго президента Абхазии Сергея Багапш.

"Сергея Васильевича уже с нами нет, но он навеки останется в наших сердцах и в нашей истории. Услышав такую новость, народ Абхазии ликовал, сердца переполнялись счастьем, неописуемое чувство радости, эта была еще одна очень значимая победа в нашей истории", - говорит она.

Одно из главных воспоминаний связанных с 26 августа 2008 года – это переполненная Площадь Свободы в Сухуме, где люди пели, танцевали с национальным флагом, этот день был таким же насыщенным, как и Победа над грузинами, заметила Касландзия.

"Каждая машина ездила с нашим флагом и все дружно сигналили... Эта радость была такой громкой, что она поднималась до небес. Думаю, и до душ наших героев, отдавших свою жизнь за мир на этой земле. Каждый уголок Абхазии праздновал до утра. Желаю нам мирного неба над нашей страной, да и во всем мире, ведь без мира во всем мире не будет абсолютного счастья. Хочу, чтобы народ Абхазии не забывал, какой ценой мы получили этот День признания независимости и через какой путь прошли", - подчеркнула она.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Республик Абхазия и Южной Осетии. В своем заявлении Медведев подчеркнул: "Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии".