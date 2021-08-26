Завершились вступительные испытания в Абхазский госуниверситет

Прием абитуриентов на обучение по программам бакалавриата и специалитета в этом году проводился по 37 направлениям.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Вступительные испытания в Абхазский госуниверситет завершились. В этом году подали документы 689 абитуриентов, из ни к зачислению представлены 588 человек, сообщил Sputnik руководитель пресс-службы АГУ Джамбул Инджгия.

На 294 бюджетных места претендовали 397 человек, и из них 239 прошли на бесплатную основу по итогам приемной кампании.

Прием проводился в два этапа - основной и дополнительный. Допнабор пришлось объявить по специальностям, на которые не были освоены бюджетные места - математика, физика, биология, защита растений, а также по специальностям, по которым был недобор.

"Это прежде всего "юриспруденция" заочная форма обучения, "история" заочная форма обучения. На эти формы обучения подготовки прием был объявлен только на платной основе", - пояснила ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Инга Ардзинба в репортаже Абхазского телевидения.

Во время экзаменов часть абитуриентов заболела коронавирусом. Приемная комиссия дала им возможность пройти вступительных после выздоровления, включив их в дополнительный список.

В этом году в Абхазгосуниверситет было представлено 37 специальностей. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов остаются очная форма прикладной математики, юриспруденции, международных отношений и истории. Есть и невостребованные направления. Например, по химии набор вовсе и не состоялся.

Кроме того, в этом году в Абхазском государственном университете действует социальная программа.

"Те абитуриенты, которые изначально подавали на бюджетную основу обучения, но не прошли по конкурсу, ряд из них, а именно те, кто испытывает крайне сложное положение в семье, являя собой наиболее уязвимые слои нашего общества, в этот сложный ковидный период решением приемной комиссии освобождены от оплаты стоимости обучения на 50 процентов", - добавила Ардзинба.

О начале учебного года в Абхазском государственном университете пока не известно.