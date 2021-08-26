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К Мемориалу Славы в Сухуме возложили цветы в честь 13-й годовщины признания Абхазии

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов прошла у Мемориала Славы в Сухуме 26 августа в честь тринадцатой годовщины признания Россией независимости Абхазии.

© Foto / Наала Авидзба
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Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов пришли руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, депутаты Парламента, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Южной Осетии в республике Олег Боциев, родные погибших, общественность республики.

После, участники мероприятия возложат цветы к Мемориалу Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и к могиле второго президента республики Сергея Багапш в селе Джгерда.

  • К Мемориалу Славы в Сухуме возложили цветы в честь 13-й годовщины признания
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • К Мемориалу Славы в Сухуме возложили цветы в честь 13-й годовщины признания
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • К Мемориалу Славы в Сухуме возложили цветы в честь 13-й годовщины признания
    © Sputnik / Марианна Кубрава
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© Sputnik / Марианна Кубрава
К Мемориалу Славы в Сухуме возложили цветы в честь 13-й годовщины признания

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Республик Абхазия и Южной Осетии. В своем заявлении Медведев подчеркнул: "Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии".

 

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