Часть Сухума остается без воды из-за ремонта водопроводной трубы на Басле

По информации Sputnik, без воды остается центральная часть столицы от района рынка до проспекта Леона.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Часть Сухума уже несколько часов остается без воды из-за ремонтных работ, которые проводятся в настоящее время, сообщили Sputnik в пресс-службе администрации столицы.

Во время наводнения в ночь на 16 августа в двух местах прорвало водопроводную трубу на реке Басла. После этого подача воды на улице Чанба была организована по временной схеме.

"Сейчас подача воды по временной схеме приостановлена из резервуаров, которые усиливали напор воды, поэтому в некоторых местах города на данный момент нет воды. Идут работы на реке Басла, чтобы жители улицы Чанба имели возможность получать воду в прежнем режиме", - подчеркнули в пресс-службе администрации.

Закончить ремонтные работы планируется в течение ближайших двух-трех часов.