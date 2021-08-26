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Работа станции скорой помощи

В Абхазии выявили 110 случаев коронавируса за сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1486)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24819 человек. Зарегистрировано 370 летальных случаев. Выздоровели 20508 человек.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 316 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 110 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 99 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 24, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1486)

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